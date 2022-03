Marcell Jacobs squalificato a Belgrado: interrotta la striscia vincente

07-03-2022 20:50

Il campione olimpico Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020, è stato squalificato per falsa partenza al Meeting di Belgrado, in Serbia, dove tra due settimane si terranno i Mondiali Indoor (18-20 marzo). Incredibile quello che è successo nella capitale serba, con anche il pubblico che non le ha di certo mandate a dire nei confronti degli addetti allo start.

Atletica, Marcell Jacobs squalificato a Belgrado: la ricostruzione

Il 27enne lombrardo, che in batteria aveva passeggiato in 6.56 senza strafare e con una brutta uscita dai blocchi, ha mosso leggermente il capo e le spalle prima dello sparo dello starter. Una disattenzione che, purtroppo, gli costa l’estromissione dalla competizione.

Una decisione davvero molto dubbia, arrivata intorno ai 20 metri che non ha di certo lasciato soddisfatto il pubblico pagante, che infatti ha iniziato a bombardare gli addetti con dei “buuu” davvero rumorosi, segno che la chiamata era davvero al limite e non ha lasciato soddisfatto nessuno, men che meno ovviamente lo stesso Jacobs, che si è allontanato dalla pista scuotendo vistosamente la testa.

Atletica, starter non all’altezza a due settimane dai Mondiali

Questa competizione a Belgrado è una sorta di prova generale dei Mondiali Indoor che si terranno da qui a 15 giorni, e se la situazione è questa non si preannuncia nulla di buono.

Infatti, le chiamate qui a Belgrado sono state spesso parecchio criticate. Ricordiamo, per esempio, quanto successo nel turno preliminare e nella finale femminile, dove l’azzurra Zaynab Dosso ha vinto in 7.21, nonostante due partenze irregolari delle avversarie.

Atletica, si interrompe la striscia di successi di Marcel Jacobs

Sui 60 metri, in questa stagione, non ce ne era stato davvero per nessuno contro Jacobs. Vincitore a Berlino in 6.51, poi anche a Lodz in 6.49 e infine aveva centrato un bellissimo successo a Lievin i 6.50.

6.55 è stato invece il tempo della vittoria nei Campionati Italiani, mentre l’obiettivo di oggi avrebbe anche potuto essere il suo record personale di 6.47.

OMNISPORT