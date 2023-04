Marchegiani: “Si può imputare poco ad Inzaghi”

L’ex portiere a Sky Calcio Club: “L'Inter costruisce tanto ma non finalizza ed ha una motivazione diversa quando gioca in campionato rispetto alle gare a eliminazione diretta”

10-04-2023 20:18

L’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani, orami noto volto di Sky Sport, nel corso della puntata di Sky Calcio Club, ha analizzato il momento dei nerazzurri dell’Inter di Simone Inzaghi.

Le parole di Marchegiani: “L’Inter ha una motivazione diversa quando gioca in campionato rispetto alle gare a eliminazione diretta. Non so se arriverà quarta, penso che i margini ancora ci siano, ma penso che in queste ultime due partite si possa imputare poco a Inzaghi”. Concluse poi l’ex estremo difensore della Lazio: “L’Inter costruisce tanto ma non finalizza”.