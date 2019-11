Marchisio sulla rapina in villa: "Non so descrivere la paura"

Claudio Marchisio è rimasto segnato, inevitabilmente, da quanto accaduto nella sua casa, a Vinovo. L’ex calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un evento a Cuccaro Monferrato, che lasciano trapelare lo sconforto e lo choc vissute con la moglie, Roberta Sinopoli, da sempre al suo fianco e che si trovava con lui nella villa di loro proprietà in un residence non distante da Torino.

“Mi hanno fatto tante domande, se avessi avuto paura o quant’altro. Non saprei neanche descriverla la paura, l’unica cosa che ho pensato è stata la fortuna di non aver i bambini in casa. Da lì in poi è stato un momento talmente strano, lo abbiamo vissuto io e mia moglie in maniera non facile, ma se siamo qui a raccontarlo vuol dire che siamo stati fortunati e bravi ad affrontarlo”, ha tentato di spiegare Marchisio.

Da padre, l’ex giocatore della Juventus non ha potuto che esternare i propri timori consapevole che l’assenza dei suoi due bambini fosse una circostanza fortuita.

“Quando sei in quel momento lì passi delle ore dove hai talmente tanti pensieri in testa – ha aggiunto Marchisio – in cui non credere che si possa tirare fuori qualcosa di sensato. La Polizia è ancora in corso di indagini, ma allinizio pensi che determinate cose possano succedere perché, non solo in Italia, ma nel mondo in generale, c’è grandissima difficoltà. Quindi in quel momento lì, il mio pensiero è stato proprio quello”.

Subito dopo l’accaduto, Marchisio aveva replicato via social agli haters che si erano scatenati dopo che l’accaduto era stato reso pubblico.

“Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza”, aveva scritto l’ex calciatore.

VIRGILIO SPORT | 21-11-2019 09:52