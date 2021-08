Marchizza spiega perché ha scelto l'Empoli

Il nuovo difensore dell’Empoli Riccardo Marchizza si è presentato in conferenza stampa: “La scelta di Empoli è stata combinata. Loro volevano me e io volevo loro. Sono partito in ritiro con il Sassuolo, ho fatto due settimane con loro e abbiamo preso la decisione di accettare quello che era il progetto Empoli. Mi avevano parlato di un gruppo fantastico e così è stato, credo sia stata la loro forza lo scorso anno”.

Su Andreazzoli: “Il mister lo conoscevo perchè ci siamo conosciuti alla Roma, già dagli allenamenti mi sono reso conto che sarà un piacere allenarci insieme. Noi dobbiamo puntare alla salvezza, visto che siamo una neo promossa. Poi se le cose vanno bene bisogna guardare di partita in partita. La A è un campionato difficile e lo sarà anche per noi. Noi dovremo imporre il nostro gioco e fare della casa la nostra fortezza”.

OMNISPORT | 12-08-2021 14:59