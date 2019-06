Marelli distrugge Mazzoleni: parole al veleno sull'arbitro

Il giorno in cui in Italia non si parlerà di arbitri molto probabilmente non arriverà mai. Sono uno degli ingredienti che da sempre regala sapore al nostro calcio. Ma quando invece sono proprio gli arbitri a parlare allora la questione può cambiare, perché è molto facile che possano scatenarsi delle roventi polemiche. Questo è quanto è accaduto dopo che Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista che ha fatto scalpore.

Marelli non usa mezzi termini – Il web ha reagito con ironia e rabbia alle parole del fischietto, ma l’ex arbitro Luca Marelli, che ha un blog molto seguito dove analizza le scelte dei direttori di gara, lo ha stroncato pesantemente: “Mazzoleni ha detto che Hamsik era il giocatore che meno sopportava e questa uscita non mi è piaciuta. L’arbitro come il giudice è un essere umano e può avere simpatie e antipatie, ma non può assolutamente dirlo pubblicamente. Mazzoleni l’anno prossimo sarà ancora in serie A come Var e dopo questa esternazione come facciamo?”.

Perché proprio lo slovacco – Marelli inoltre si è interrogato su come mai proprio l’ex capitano del Napoli possa essere stato indicato come antipatico, affermando che quando arbitrava lui c’erano calciatori di gran lunga peggiori (e a quei tempi forse i fischietti erano anche più inflessibili e i cartellini per proteste fioccavano) e che anche nell’attuale campionato di Serie A se si facesse un sondaggio fra gli addetti ai lavori ci sarebbero tanti altri nomi che verrebbero in mente.

SPORTEVAI | 08-06-2019 10:37