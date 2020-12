Marelli: "Il gol di Leao era irregolare"

Nonostante le numerose assenze il Milan riesce a tornare al successo sul complicato campo del Sassuolo: il grande protagonista della serata è sicuramente il portoghese Leao, che entra nella storia con il gol più veloce della Serie A. Una rete però irregolare, come fa notare l’ex arbitro Luca Marelli sul proprio profilo ‘Twitter’: “Sfatiamo sul nascere una possibile polemica. Sul primo gol del Milan Leao ha un piede nell’altra metà campo. Teoricamente è irregolare ma non da VAR: non sono consentite review sulle riprese di gioco”.

Un gol dunque viziato da un’irregolarità proprio all’inizio del match, quando però la tecnologia del VAR non può intervenire: il giovane attaccante del Milan è già oltre la metà campo prima del fischio del direttore di gara.

OMNISPORT | 20-12-2020 22:12