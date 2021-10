Basket Brindisi, Marino fissa l'obiettivo: "Teniamo alla Champions"

16-10-2021 10:56

Terza vittoria consecutiva in campionato per Brindisi, che travolge la Fortitudo Bologna nella prova generale della sfida di Champions League contro il Cluj, match in cui la squadra di Vitucci dovrà cancellare la figuraccia interna contro l’Hapoel Holon.

Il presidente Fernando Marino ha espresso la propria soddisfazione a ‘Il Quotidiano di Puglia’: È stata una partita dura, con delle premesse che non erano certo buone, ma alla fine siamo riusciti a fare nostri i due punti con pieno merito. I ragazzi si sono resi protagonisti di una grande prestazione, dimostrando grandissima voglia e tenacia. L’ho sempre detto e lo ribadisco: siamo una buona squadra quando giochiamo di squadra e ognuno si sacrifica per i compagni”.

Ora il pensiero è alla gara contro i rumeni: “Contro il Cluj dobbiamo vincere, sarà fondamentale l’apporto del nostro pubblico per conquistare una vittoria che ci permetterebbe di tornare in carreggiata anche nella manifestazione continentale dopo un esordio che bisogna assolutamente cancellare. La Champions League è una manifestazione a cui teniamo molto, credo che abbiamo i mezzi per fare bene anche in Europa”.

