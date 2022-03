Atalanta, Marino: "Zapata ci darà una grossa mano"

10-03-2022 21:47

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato a Sky delle condizioni di Duvan Zapata: “Tornerà prima della fine dell’anno? Sicuramente ci darà una grossa mano ma deve rispettare i tempi giusti, siamo fiduciosi ma non vogliamo accelerare. Quando sarà pronto lo utilizzeremo”.

Per quanto riguarda l’ucraino Malinovskyi: “Per Ruslan è un momento particolare, dobbiamo mostrargli attenzione e affetto, rispettendo il momento suo e della famiglia. Ilicic? Lo aspettiamo, gli vogliamo bene e sappiamo quanto ha dato per noi. Speriamo di vederlo presto in campo”.

