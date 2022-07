Mario Balotelli: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli"

28-07-2022 12:04

Super Mario Balotelli ha segnato un rigore nel pareggio per 2-2 tra Napoli ed Adana di ieri. L’ex Inter e City ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguarda alla sua possibilità, in passato, vi vestire la maglia del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Giocare a Napoli per me sarebbe stato un onore, l’ho sempre detto. Ho tanto rispetto per De Laurentiis ma credo che sfortunatamente non abbia mai voluto e per questa ragione non ho mai indossato la maglia azzurra. Io ho sempre detto, speriamo. Ritornare in Nazionale? Non desidero parlarne, il mio pensiero è che l’Italia sia la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”.