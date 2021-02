Mario Draghi: l'amore per il basket, il tifo per Totti e la Roma

La riservatezza è quella cifra che segna Mario Draghi. E ciò nonostante sull’ex Governatore della Banca d’Italia e della Bce si siano accumulate molteplici informazioni, nel corso di questi anni di pacata e distanziata conoscenza perché quella normalità, edificata sulla serena espressione familiare, non fosse turbata. Di Mario Draghi conosciamo gli studi impegnativi presso l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma, culla della cultura e della formazione gesuita all’Eur, quando allora lì si formava la classe dirigente del Paese.

La giovinezza di Draghi dietro a un pallone a spicchi

In ogni settore produttivo, dalla finanzia all’intrattenimento così come, in effetti, il microcosmo della sua classe al liceo dimostra: nella deliziosa fotografia di allora, pubblicata dal compagno Giancarlo Magalli, emerge per l’appunto un amico futuro autore e conduttore televisivo (con passato da culturista), Luca Cordero di Montezemolo, uomo simbolo della Fiat e della Ferrari poi.

Appassionato di basket in epoca giovanile, la sua attenzione per lo sport è stata confermata anche dalla Retina d’Oro, premio cestistico assegnato “per la riconosciuta passione verso la pallacanestro che ne fa un importante ambasciatore di questo sport, anche in virtù dei suoi trascorsi agonistici”. Draghi era ipnotizzato dalla visione di gioco fuori dal comune di Bradley. Un universo sportivo assai distante dal calmo e rassicurante golf odierno. Ieri come oggi, Draghi pare coltivi una sua struggente romanità, accompagnata da una sorta di elegante idolatria nei riguardi di Francesco Totti.

Mario Draghi: il tifo per la Roma e Totti

La sua fede romanista è stata svelata nel corso di questi anni attraverso attestati di stima per i campioni più emblematici legati alla maglia e dalle indiscrezioni degli addetti ai lavori. Non abbiamo rinvenuto immagini che lo ritraggono allo stadio, d’accordo. Ma il ruolo e quello stile tutto suo non si conciliano molto con gli impianti. L’attenzione per la Roma, però, è incontrovertibile per una confessione a El Pais quando si accomodò su alcune valutazioni molto tecniche: “Se dovessi scegliere tra il Capitano o il Principe? Ah, Giannini, che giocatore. Ma Totti è il migliore della sua generazione. Un talento unico. Un filosofo del calcio. Forse il più grande nella storia della Roma“.

VIRGILIO SPORT | 04-02-2021 17:49