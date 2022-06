Mark Webber senza dubbi: “Verstappen vincerà il secondo titolo”

27-06-2022 14:57

Archiviati i problemi di inizio stagione, la Red Bull è in serie positiva da sei Gp dove trionfa sotto le bandiere a scachhi dei vari circuiti.

Chi meglio di Mark Webber, ex pilota tra le altre della Red Bull dal 2007 al 2013, squadra con cui ha vinto tutti i suoi 9 GP in F1, può dire la sua sull’esito del mondiale 2022? Secondo lui ci sono davvero ben pochi dubbi, vedendo in Max Verstappen e nella scuderia di Milton Keynes gli assoluti protagonisti della stagione e che molto probabilmnete andranno a bissare quanto fatto lo scorso anno.

Il pilota australiano, nonostante la Ferrari abbia fatto notevoli passi avanti sotto il profilo dell’affidabilità e della velocità, crede che il Drink Team abbia qualcosa in più rispetto agli altri, così come Max Verstappen sia in grado di dare il meglio di se su ogni pista.

La Red Bull andrà avanti come sta facendo adesso, ovvero continuerà a dominare questo campionato – ha detto Webber, come riporta PlanetF1 – La macchina è velocissima, ed è in grado di generare grande carico. Inoltre e non è certo una cosa da sottovalutare, funziona molto bene con ogni tipo di gomma anche grazie all’apporto di un pilota come Max. Lui è favoloso, perché sa adattarsi e raccogliere il massimo in ogni situazione: secondo me Red Bull continuerà a dominare e Verstappen andrà a conquistare il suo secondo titolo anche con qualche gara di anticipo”.