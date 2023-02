Marquez: “Ecco chi mi ha sostenuto al quarto intervento”

Il pilota spagnolo, nella serie tv, 'All In', ha fatto nomi e cognomi dei colleghi che sono andati a trovarlo, con una delusione

27-02-2023 17:16

Marc Marquez ha fatto nomi e cognomi di chi è andato a trovarlo prima e dopo la quarta operazione chirurgica durante la sua serie tv ‘All In’: “Aleix Espargarò è stato uno dei pochi che è venuto a trovarmi, ed è passato anche Fabio Quartararo. Pol Espargarò non è venuto a trovarmi, eppure stava proprio accanto a me nel box. Chiaramente non ti aspetti che vengano tutti, ma ad esempio Aleix non me lo aspettavo proprio. Ma ora so chi mi sostiene e chi no, chi mi augura il meglio e chi no. E fortunatamente non sono molti quelli che mi augurano il peggio, anche se scommetto che qualcuno c’è”. Una battuta pure su Valentino Rossi: “Non mi ha mandato messaggi di auguri, ma questo lo sapevo già”.