Marquez esclude la Dakar dal suo futuro: “Nelle moto mi farei male”

13-01-2023 11:50

No, non c’è la Dakar nei pensieri futuri di Marc Marquez. Il centauro spagnolo lo ha detto chiaramente a Teledeporte. E ha spiegato anche il motivo: “Mi conosco, se partecipassi mi farei male”. Sì, perché non sarebbe una partecipazione tanto per, ma l’iberico proverebbe a prevalere, a vincere.

Dice infatti: “La Dakar mi piace tantissimo e sono un grande appassionato. Potrei prendere in considerazione l’idea di parteciparvi nella categoria auto, ma se mai si concretizzasse questo scenario non andrei soltanto per parteciparvi, ma per essere competitivo, e so benissimo che preparare una Dakar è un compito tutt’altro che banale”.