Marquez: "Voglio vincere un titolo nei prossimi due anni"

11-03-2022 23:27

Dopo il primo GP della stagione, Marc Marquez ha capito che non sarà semplice lottare per vincere: “La perseveranza sarà molto importante, perché c’è molta varietà di piloti. L’importante è che siamo stati tra i protagonisti alla prima gara. Partiamo dal quinto posto. Si vuole sempre di più, ma l’importante è che abbiamo iniziato e tra quattro giorni andremo in Indonesia. La pressione è su se stessi. Se sei ambizioso, vuoi sempre il meglio.

Non mi sono nascosto e da quando sono tornato a guidare una moto ho detto che l’obiettivo è lottare per il Mondiale. È una stagione molto speciale, perché ho vissuto questi due anni difficili. Ma ora possiamo fare ciò che amiamo e in Qatar abbiamo già potuto fare interviste faccia a faccia e non tramite zoom, il che è meglio per tutti“.

L’otto volte campione del mondo vuole tornare il numero uno: “Voglio vincere di nuovo, questo o l’anno prossimo – ha detto a “motorsport.com” -. Nel 2021 in alcune gare non ero neanche in top 10, poi in altre ho vinto: in un anno lo scenario può cambiare di molto. La sfida di uno sportivo è quella di mettersi sempre alle spalle il peggio e voglio lottare per riuscirci”. L’obiettivo principale è raggiungere Valentino Rossi a quota 9.

Marquez ha anche parlato di un ipotetico futuro lontano da Honda: “Non ci penso. Uno, perché mi restano tre anni di contratto. Due, perché mi sento molto a mio agio in Honda. Il modo nel quale mi hanno trattato e rispettato in questi due anni di infortunio è qualcosa di cui terrò conto e non dimenticherò mai. Quest’anno ho una moto così diversa che è come se avessi cambiato marca“, ha concluso il pilota della MotoGP.

OMNISPORT