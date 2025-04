Marsiglia, De Zerbi sull'orlo di una crisi di nervi attacca cronisti e luoghi comuni

Il tecnico si scaglia ancora una volta contro i media che lo avevano criticato per aver portato la squadra in ritiro a Roma: "Mi avete rotto le p...e"

Nuova sfuriata di Roberto De Zerbi contro la stampa francese. Questa volta nel mirino dei media non sono finiti i risultati dell’Olympique Marsiglia, che anzi sembra essere rinato, ma la decisione del tecnico italiano di portare la squadra in ritiro a Roma. “Mi avete rotto” ha detto senza fare ricorso a giri di parole l’ex Sassuolo.

Marsiglia, è rottura tra De Zerbi e la stampa: l’ultimo attacco

De Zerbi ha sottolineato come la scelta di andare in ritiro a Roma si sia rivelata una mossa vincente, dal momento che il Marsiglia ha asfaltato il Brest 4-1 con tripletta di uno scatenato Gouiri versione centravanti e il sigillo di un ritrovato Greenwood, confermandosi così al secondo posto in classifica che significa qualificazione diretta in Champions.

Il tecnico italiano ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ed ecco l’ultimo attacco ai media transalpini dopo quello relativo al caso ammutinamento: “Per tutta la settimana non avete fatto altro che parlare di questo ritiro, della mia voglia di tornare a casa, degli spaghetti. Mi avete rotto le pa..le”.

Il De Zerbi pensiero e la scelta del ritiro a Roma

L’Olympique ha fatto scalo nella Capitale proprio nei giorni della scomparsa di Papa Francesco. “Siamo andati a Roma perché non siamo riusciti a trovare un alloggio a Cannes, Saint-Tropez o Montpellier” ha continuato De Zerbi.

“Io ho sempre fatto le cose in modo diverso, quando lo reputo necessario vado controcorrente, come diceva il Pontefice. Non siamo andati a Roma per chiuderci come in un monastero, ma perché abbiamo bisogno di concentrazione per raggiungere la Champions, dove il Marsiglia è approdato solo tre volte negli ultimi dieci anni”.

Il Marsiglia torna in Italia: l’omaggio a Papa Francesco

Il passaggio al 4-3-3 ha rigenerato un Marsiglia che sembrava allo sbando. E, forse, anche l’aria della Città Eterna ha giovato a Greenwood e compagni. Per questo motivo domani la squadra di De Zerbi tornerà a Roma per preparare al meglio il delicato scontro in diretto con il Lille terzo in classifica.

“Sarà una finale contro una delle migliori squadre della Ligue 1, da affrontare in uno stadio caldo. Andiamo lì per vincere, poi penseremo a Le Havre e Rennes”. L’ex Sassuolo, il cui nome è stato accostato a Milan e Roma, ha annunciato che approfitterà del soggiorno nella Capitale per rendere omaggio alla tomba del Papa. “Non vedo l’ora di andare lì per ritrovare questa persona meravigliosa”.