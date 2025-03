“Non chiamatelo Classique”: lo sfogo di De Zerbi sui soldi del Psg e la storia del Marsiglia

Il tecnico ha sbottato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i parigini ricordando la differenza di budget tra i due club e difendendo il blasone dell’OM

Sconfitto dal Psg nel “Classique” della Ligue 1, Roberto De Zerbi è stato protagonista di una conferenza stampa a dir poco vivace nella quale ha ricordato l’ampio gap in termini di budget tra il club parigino e il suo Marsiglia, rivendicando però la storia “superiore” dell’OM rispetto ai rivali.

Ligue 1, il Marsiglia di De Zerbi sconfitto nel “Classique” col Psg

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ci ha provato, ma il Psg s’è confermato più forte, grazie alla qualità dei suoi campioni. Ieri il “Classique” della Ligue 1 è finito con il punteggio di 3-1 dei parigini, in gol con Dembelé e Nuno Mendes nel primo tempo: nella ripresa Gouiri ha ridato speranze all’OM, prima dell’autogol dell’ex Sassuolo Lirola che ha chiuso definitivamente la gara in favore del Psg, lanciato verso la vittoria del campionato dopo aver eliminato il Liverpool dalla Champions League.

Marsiglia, lo sfogo di De Zerbi sul “Classique”

La sconfitta del Marsiglia ha allargato la forbice con la capolista della Ligue 1: l’OM è attualmente secondo con 49 punti, a -19 dal Psg. Nel post gara, però, De Zerbi ci ha tenuto a sottolineare sia la prestazione dei suoi ragazzi, sia soprattutto l’enorme divario in termini di potenzialità economiche tra il Marsiglia e il Psg. Un divario che, secondo l’allenatore bresciano, dovrebbe portare i media a non utilizzare più la parola “Classique” per definire la sfida tra le due squadre.

“Cos’è un ‘Classique’? Quando ero giovane, l’OM era al di sopra e il Psg non esisteva – ha detto De Zerbi -. Oggi non c’è più alcuna rivalità perché il Psg ha un budget molto più alto, è in una categoria a parte. Non possiamo rivaleggiare con loro, non si possono paragonare le rose e le risorse finanziarie del Psg con le nostre”.

De Zerbi sbotta in conferenza stampa

De Zerbi ha poi proseguito nel suo sfogo, dando una maggiore forza alle sue parole e lasciandosi scappare anche una parolaccia. “Un ‘Classique’ dovrebbe essere una sfida equilibrata, ma questa non lo è stata – ha aggiunto l’allenatore – : troppo divario economico e di rosa tra le due squadre. Ma che c…o di classico è se ti prendi i cazzotti e non puoi darne…”.

De Zerbi e la superiorità storica del Marsiglia sul Psg

Alla fine del suo discorso, però, De Zerbi ha voluto rimarcare come il blasone, la storia e la tifoseria del Marsiglia siano a suo parere ancora più importanti rispetto a quelli dei rivali. “In termini di rivalità e storia il Marsiglia è superiore al Psg – ha concluso De Zerbi -, inoltre il Velodrome è più bello del Parco dei Principi”.