Allegri dimentica la Juve, pronto a tornare in panchina: il retroscena di papà Augusto

Intervenuto in vece del figlio per ritirare il Premio "Classe e Lealtà Mondiali", papà Augusto ha svelato come l'ex tecnico della Juventus sta affrontando questi anomali mesi estivi senza squadra

Massimiliano Allegri siederà presto su una nuova panchina? Tornerà al Milan in caso l’avventura di Paulo Fonseca dovesse naufragare miseramente, oppure si concederà un anno sabbatico? Ancora tutto da decifrare, quello che pare certo è che per il suo futuro l’ex allenatore della Juventus fatica a vedersi fuori giro. A confermarlo è papà Augusto, che nel corso del Premio “Classe e Lealtà Mondali”.

Il limbo di Max

Chiusa in modo rocambolesco la seconda avventura sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri ha sfruttato l’estate per godersi un po’ di riposo, tornare nella sua Livorno e provare ad azzerare prima di ripartire. Sì, perché Max di stare fermo non sembra avere la minima intenzione. La conferma arriva anche dalle parole di papà Augusto, che svelano come stia vivendo l’ex allenatore bianconero queste settimane di limbo e attesa di una chiamata giusta.

Ad Allegri il Premio “Classe e Lealtà Mondiali”

L’occasione per carpire qualche indiscrezione sull’attuale Allegri-pensiero è stata quella del Premio nazionale “Giornalismo Sport e Cultura” e del Premio Nazionale Romano Fogli “Classe e Lealtà Mondiali”, organizzati dalla Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi, con il Patrocinio del Comune di Santa Maria a Ponte, in provincia di Pisa e che, nella serata di lunedì 9 settembre ha premiato tra gli altri anche l’ex allenatore della Vecchia Signora.

Le rivelazioni di papà Augusto

Impegnato a Monza in veste di invitato al matrimonio di Adriano Galliani con Helga Costa, Max ha demandato a papà Augusto l’onore di ritirare il riconoscimento. Inevitabilmente, una volta salito sul palco, tra i ringraziamenti, come riportato da TuttoSport, non è mancata una battuta sul presente: “Come sta Max? Sta bene, ma è un po’ agitato” e sul futuro del figlio: “Ritorna ad allenare? Questo lavoro gli piace, speriamo che trovi qualcosa…“.

La strana estate di Max

Già, qualcosa… ma cosa? Che cosa farà Max? Ora come ora risulta difficile ipotizzare una soluzione. Ci aveva provato il Benfica, che poi ha preferito virare su Bruno Lage come successore di Roger Schmidt. Le opzioni sul tavolo non dovrebbero mancare, tra la possibilità di provare l’avventura in Arabia, una chiamata dalla Premier League che però ancora non è arrivata, la voglia di Nazionale.

Allegri, fiamma con il Diavolo?

Sullo sfondo non è da escludere anche un clamoroso ritorno di fiamma con il Diavolo. Sì, perché qualora Paulo Fonseca dovesse uscire con le ossa rotte dalle prossime decisive settimane, tra derby ed esordio in Champions League, le quotazioni dell’Allegri-bis rossonero schizzerebbero alle stelle. Intanto, Max resta in ascolto, mordicchia un po’ le unghie e attende la chiamata giusta per convogliare l’agitazione di questa estate anomala in energie positive da destinare a una nuova avventura. Papà Augusto è stato chiaro: Allegri non ha voglia di stare a guardare.