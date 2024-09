Allegri beffato, niente Benfica: Rui Costa sceglie Bruno Lage

Il livornese non allenerà il club lusitano dopo l'esonero di Schmidt, l'ex stella di Fiorentina e Milan ha deciso per il tecnico che ha già avuto alle sue dipendenze

Pensare che il Miradouro de Santa Luzia di Lisbona abbia qualcosa da invidiare al pur rispettabile panorama della Terrazza Mascagni di Livorno, è operazione ardua: non è dunque difficile immaginare che un livornese di scoglio possa considerare Lisbona come una seconda casa. Ecco perché, senza voler addentrarsi in discorsi tecnici, l’accostamento tra il Benfica e Massimiliano Allegri non sembrava troppo stonato.

Allegri alla finestra dopo l’esonero di Schmidt

Per l’ex allenatore della Juventus, nei giorni scorsi, si era aperto uno spiraglio per tornare in campo, ironia della sorte proprio alla guida di uno dei club avversari dei bianconeri nella prossima Champions League. Il club lusitano aveva infatti esonerato esonerato il tecnico Roger Schmidt dopo il deludente pareggio contro il Moreirense: una decisione che costerà molto cara, dato che Schmidt non rinuncerà nemmeno a un euro del compenso pattuito fino al 30 giugno 2026. Il manager ha intenzione di incassare tutti i 15 milioni di euro che gli spettano in caso di risoluzione.

Allegri-Di Maria, rapporto mai nato

Tra i candidati alla sua sostituzione, in un primo momento, c’era proprio l’allenatore toscano che, tra l’altro, avrebbe ritrovato in Portogallo Angel Di Maria, con il quale i rapporti furono non sempre idilliaci durante l’anno trascorso insieme alla Juventus. Ma ormai il “fidejo” potrà tirare un sospiro di sollievo, dato che Manuel Rui Costa ha optato per un’altra soluzione, nonostante Giovanni Branchini, agente di Allegri, fosse volato a Lisbona proprio per trattare.

Benfica, Rui Costa sceglie Lage

Il successore di Schmidt sarà Bruno Lage, vecchia conoscenza del Benfica, con cui ha già vinto una Liga (2018-2019) e una Supercoppa (2019). Lage ha allenato in Portogallo per due stagioni, fino alle dimissioni nel giugno del 2021. Poi è stato allenatore del Wolverhampton, in Premier League, con un decimo posto al primo anno e un esonero la stagione successiva dopo 8 giornate. L’ultima esperienza da allenatore è stata in Brasile, alla guida del Botafogo, ma non è andato oltre la decima giornata di campionato.

Allegri, niente sfida alla Juventus in Champions

Lage ha già incontrato la dirigenza del Benfica e, come riferisce il quotidiano portoghese A Bola, c’è da definire durata del contratto e stipendio ma l’annuncio è un passo. Niente da fare dunque per Allegri: di certo sarebbe stato curioso ritrovarlo su una panchina dell’Allianz Stadium, il 29 gennaio, contro la squadra che ha guidato per otto anni. Ma le vie del pallone sono infinite.

Allegri, il retroscena curioso raccontato da Szczesny