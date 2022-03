Masters 1000 Indian Wells: Berrettini battuto negli ottavi da Kecmanovic

16-03-2022 21:57

Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini si è arreso al serbo Miomir Kecmanovic, che lo ha battuto col punteggio di 6-3 6-7 6-4 in due ore e 28 minuti di gioco. Un’occasione persa per il romano numero 6 del mondo contro numero 61 che oggi si è dimostrato molto più solido rispetto all’azzurro.

Un solo break, al quarto game, decide il primo set a favore di Kecmanovic, che poi ha anche un’altra palla break nel sesto, Berrettini la annulla ma non può evitare la sconfitta nel primo parziale.

Nel secondo equilibrio assoluto fino al tie-break, solo Matteo deve di nuovo salvare una palla break sul 5-5. Nel game decisivo c’è un solo punto contro il servizio e se lo aggiuda l’azzurro che che si porta 6-5 portando poi il match al terzo set.

In questo parziale Kecmanovic nel settimo game salva l’unica palla break concessa in tutto il match, Berrettini ne salva due nel gioco successivo ma sul 4-5 perde il servizio addirittura a zero e quindi anche il match.

