Masters Montecarlo: Sonego al primo turno con la wild card

Con un felice debutto il torinese affronterebbe alla seconda gara il russo Medvedev

09-04-2023 15:09

Grazie alla wild card ottenuta dagli organizzatori, Lorenzo Sonego inizia il Masters 1000 di Montecarlo saltando la fase di qualificazione. Il nome del suo avversario al primo turno sarà deciso da quanto succederà nelle qualificazioni. Nel caso in cui dovesse superare il primo turno, il tennista di Torino si troverà a sfidare l’ultimo vincitore dei Master di Miami, Daniil Medvedev (numero 3 del cartellone). Anche in questo caso, però, il risultato non è scontato: a Montecarlo il russo affronta la prima gara ufficiale sulla terra rossa, un terreno che non ama particolarmente.