Mathias Olivera, il presidente del Getafe conferma l'arrivo in Italia

Il difensore uruguaiano classe 1997 del Getafe Mathias Olivera è stato spesso accostato al Napoli e anche alla Juventus in questo periodo. Che ci sia un forte interessamento delle nostre squadre è confermato anche da Angel Torres, presidente del Getafe, il club proprietario del suo cartellino.

Queste le sue parole a Cadena SER:

“Siamo tranquilli con Mathias. Ha rinnovato, con la condizione che se si fosse un’offerta conveniente per entrambe le parti noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per la sempre e credo che il suo trasferimento in Italia è in una fase molto avanzata”.