La Juventus vorrebbe tenere Morata: il piano dei bianconeri

11-03-2022 22:32

Alvaro Morata si trova bene alla Juventus, ed infatti vorrebbe continuare la sua avventura in bianconero anche nella prossima stagione. La Juventus, nella persona di Allegri, stima molto lo spagnolo, ritenendolo un giocatore duttile e molto utile nell’economia della squadra. Ecco perché l’unico ostacolo alla permanenza dell’iberico è rappresentato dall’Atletico Madrid.

Per riscattare Morata la Juve deve ancora versare ai colchoneros 35 milioni di euro, corrispondenti all’ultima tranche dei 55 milioni previsti inizialmente. È AS a rivelare, ma già da settimane si aveva sentore di questo, che i bianconeri non intendono pagare una simile cifra per avere ancora a disposizione Morata. Il riscatto dunque ci sarà, ma solo a patto che i rojoblancos abbassino le proprie richieste.

OMNISPORT