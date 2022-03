Juventus, spunta una nuova ipotesi per il futuro di Kean

11-03-2022 21:05

Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere. Il centravanti italiano non sta performando come ci si attendeva in questa stagione, ed è possibile che dunque lasci la Juventus al termine della stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, il classe 2000 potrebbe dire addio ai bianconeri ma non a Torino, dato che sembra entrato nei radar dei granata per sostituire il Gallo Belotti, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto e medita l’addio.

L’idea di Cairo sarebbe quella di prelevare Kean dall’Everton in prestito con diritto di riscatto.

OMNISPORT