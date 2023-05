Il centrocampista della Roma a Sky Sport UK: “Ho già deciso che un giorno diventerò allenatore, di sicuro sarò un allenatore in Premier League”

02-05-2023 15:19

Nemanja Matic pensa già al suo futuro al termine della carriera da giocatore. Il centrocampista giallorosso della Roma, a Sky Sport UK, ha concesso un’intervista dove ha parlato del suo futuro.

Il centrocampista serbo, ex Manchester United e classe 1988, ha esternato il sogno di vedersi allenatore in futuro. Tanto da aver già iniziato i corsi. Ecco le parole a Sky Sport UK: “Ho già deciso che un giorno diventerò allenatore. Sto prendendo il patentino da allenatore, ma al momento sono molto concentrato a giocare a calcio. Mi sento bene, fresco e penso di avere ancora un altro paio di anni nelle mie gambe. Ma di sicuro sarò un allenatore in Premier League”.