Il matrimonio di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi: colleghi illustri alle nozze con Marta Vincenzi

Il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, ha coronato il suo sogno d'amore convolando a nozze con l'amata Marta Vincenzi. I post e le più belle foto del matrimonio da favola a Tavullia

23-07-2023 01:15

Luca Marini e Marta Vincenzi hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze nella splendida Tavullia, vestita a festa per l’occasione e che ha visto sfilare tra le sue strade ospiti illustri, tra vip e colleghi delle due ruote. Non poteva, ovviamente mancare, il fratello di Luca, Valentino Rossi.

Il matrimonio da favola di Luca Marini e Marta Vincenzi

Addobbata a festa, con rose bianche e fiori, la raccolta chiesa di Tavullia ha visto unire in matrimonio Luca Marini e Marta Vincenzi. I due fidanzati si sono scambiati gli anelli e hanno pronunciato il fatidico sì davanti a un parterre ricco di amici illustri e colleghi. Dopo la cena per familiari e pochi intimi in un noto ristorante di Gabicce Monte, la sera prima, i due promessi sposi hanno vissuto un meraviglioso matrimonio.

Bellissima ed elegante, Marta, che ha raggiunto il suo Luca all’altare con capelli biondi raccolti sotto il velo e abito a strascico lunghissimo, sotto a un corpetto di pizzo e diamanti con maniche lunghe e bouquet di rose bianche. Non da meno il pilota, in completo nero, con doppiopetto e cravatta in avorio, fuori nel taschino e camicia candida.

Valentino Rossi unico testimone

Valentino Rossi, fratello di Luca Marini, ha vestito gli importanti panni dell’unico testimone dello sposo, con tra le braccia la piccola figlia, Giulietta e in compagnia della compagna, Sofia Novello, in rosa. In prima fila, una emozionatissima mamma Stefania Palma, così come il papà di Luca, Massimo Marini.

Bagnaia e Bezzecchi tra gli invitati vip

Conclusa la cerimonia, i due sposi hanno lasciato la chiesa a bordo di una Mercedes 120 sl panna con interni in pelle rossa. Tra parenti, amici e curiosi, tanti i volti noti, tra cui Pecco Bagnaia e la fidanzata Domizia Castagnini e, ancora, Marco Bezzecchi, che si sono goduti la festa, con cena e deluxe party, con tanto di fuochi d’artificio nella splendida cornice di Villa Cattani Stuart, a Pesaro, e cambio d’abito per gli sposi.