La promessa l’ha mantenuta, anche se con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto auspicato dai suoi estimatori speranzosi di godere del suo ritorno in campo già a Roma, in occasione degli Internazionali.

Invece Matteo Berrettini si è preso il suo tempo, dopo l’intervento alla mano destra resosi indispensabile – in accordo con il suo team.

Il saluto e l’intervento dopo Indian Wells

L’ultima volta che lo abbiamo ammirato con una racchetta su un campo di tennis era il 16 marzo scorso, a Indian Wells. Tredici giorni appena e Matteo posta poi sui social una foto che lo ritrae con l’arto fasciato e pronto ad annunciare l’intervento.

Da allora ad oggi, ha dovuto rinviare il suo rientro ed è sceso, nel ranking mondiale ATP, fino alla posizione n.10, occupando l’ultima postazione utile per non uscire dall’agognata sede dell’Olimpo tennistico. Ora a Stoccarda se la gioca per tornare a replicare – magari – quel mese da sogno vissuto 12 mesi fa e che lo consacrò definitivamente tra i top player della sua generazione.

L’incredibile finale di Wimbledon contro Djokovic

Un club da non sottovalutare in quest’era di mezzo, in cui Rafa Nadal membro di diritto dei top 3 si aggiudica ancora una volta il Roland Garros e un diciottenne spagnolo Carlos Alcaraz si affaccia al mondo del tennis impressionandolo.

Ebbene, Berrettini torna a giocare in questo momento con la speranza di riuscire a ritrovare quella magia che gli riservò la scorsa stagione il doppio colpo Queen’s e finale di Wimbledon contro Djokovic prima che il caso no vax esplodesse.

Il ritorno in campo di Berrettini

Sembra un’era geologica fa, ma dopo 84 giorni Berrettini posta una foto con la mamma e si rimette in campo contro il moldavo Radu Albot, n. 121 della classifica Atp, avversario alla sua portata in questa delicata fase di riassetto post operatorio. I precedenti tra i due sono datati ma favorevoli al romano: 2 vittorie, entrambe sulla terra. La prima (6-4, 6-2) a Gstaad, la seconda (6-3, 6-7, 6-1) a Kitzbuhel.

L’incontro che segna l’atteso Berrettini è stato programmato come terzo incontro sul campo centrale, dopo il derby tra Rinderknech e Bonzi e la sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e Lorenzo Musetti interrotta martedì sera sul punteggio di 7-5, 4-2 e 30-0 a causa della pioggia.

Dove vedere in tv e streaming il match di Berrettini

Per gli appassionati che desiderano seguire Berrettini in tempo reale, la partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e sulla piattaforma digitale anche attraverso l’APP SkyGO e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).

