Matteo Politano entra nella storia del calcio italiano

Il Napoli ha vinto per 1-0 sul difficile campo della Real Sociedad nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, riscattando così la sconfitta all’esordio in casa contro l’Az Alkmaar.

Decisivo il gol di Matteo Politano, che nell’occasione ha anche fissato un importante primato nella competizione.

L’esterno offensivo azzurro è infatti il primo italiano ad andare a segno con tre squadre italiane in Europa League: Sassuolo, Inter e Napoli.

Prima di lui altri tre giocatori italiani erano riusciti in un’impresa simile: Mario Balotelli, Alberto Aquilani e Giuseppe Rossi, tutti e tre però vestendo anche maglie di squadre straniere.

Politano ha segnato con l’Inter contro il Rapid Vienna nel 4-0 del 21 febbraio 2019 e due volte nel settembre 2016 con il Sassuolo, contro Athletic Bilbao e Genk.

Un bel traguardo per il classe ’93, che si conferma una preziosa alternativa per mister Gattuso sia da titolare che a partita in corso: sono infatti già due i gol in stagione con due assist all’attivo.

OMNISPORT | 30-10-2020 11:20