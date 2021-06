Maurizio Sarri, ore decisive: la Juve non eserciterà l'opzione

Mentre le consultazioni per la panchina della Lazio di Claudio Lotito paiono volgere al termine, ecco che la Juventus lascia cadere l’opzione per il terzo anno di contratto di Maurizio Sarri, ufficialmente scaduta a mezzanotte e che de facto libererà l’ex tecnico bianconero. L’allenatore riceverà, dunque, i 2,5 milioni della penale e sarà libero di firmare con un altro club.

I contatti Sarri-Lazio: a che punto siamo

Con la Lazio, magari. La società è rimasta spaesata, senza una guida tecnica dopo l’improvvisata virata di Simone Inzaghi sedotto dall’idea di misurarsi con un club come l’Inter e di tentare la via della conferma come giovane e non solo promettente allenatore.

Maurizio Sarri: l’opzione della Juve che lo rende libero

Da ex bancario ed attento osservatore delle cose che contano, pragmatico quel che basta per non scivolare nell’autolesionismo, Maurizio Sarri si è così aggiudicato la partita nella partita: ha superato i termini previsti da contratto per non perdere la propria occasione di quel tesoretto.

E dopo aver sfiorato le panchine di Fiorentina e Roma (che forse ha anche dissimulato per negoziare in piena segretezza e serenità l’accordo con Josè Mourinho), Sarri si trova a occupare quella della Lazio, ultima tra le più ambite che potrebbe rilanciare il tecnico nel gotha delle squadre più competitive.

Il vertice con Igli Tare: un milione di differenza tra offerta e domanda

Questo pomeriggio il ds biancoceleste, Igli Tare, si sarebbe recato dall’ex allenatore della Juventus, nella sua abitazione toscana, a Castelfranco, per un primo summit in chiave tecnica e definire il progetto che vorrebbe realizzare la prossima stagione.

Un confronto che, dopo i necessari contatti telefonici, è un passaggio obbligato e che palesa la concretezza – stavolta – dell’unione con la società biancoceleste. Con Tare, Sarri sta valutando l’organico attuale da adeguare alle sue esigenze tattiche in funzione degli obiettivi per la prossima stagione. Nulla che riguardi, invece, propriamente il suo contratto. Sulle distanze, sembra circa un milione di euro, dovrà intervenire il presidente Claudio Lotito, il quale sarà costretto a decidere in un tempo relativamente breve. Aver tergiversato, troppo, con Inzaghi ha indotto l’ex allenatore ha preferire Milano a Roma. E anche in questa circostanza, l’attesa potrebbe rivelarsi nociva in vista delle prossime scadenze.

VIRGILIO SPORT | 01-06-2021 14:31