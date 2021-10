Maurizio Sarri-Serie A, botta e risposta di fuoco: "Maleducato"

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha risposto a muso duro a Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta contro il Bologna si era sfogato, puntando il dito contro il calendario.

“Sarri fa guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione“, sono le parole del dirigente, intervenuto a margine della presentazione del Centro Var presso l’International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone.

L’allenatore dei biancocelesti dopo la gara aveva lanciato chiari accuse: “Siamo l’unica squadra in Europa che ha giocato 61 ore dopo la partita di Europa League, dobbiamo fare una guerra in Lega perché non succeda più. Questo comunque non è un alibi, purtroppo bisogna essere pronti, invece non lo siamo stati”.

“La Lega è la casa di tutti – ha continuato Dal Pino -. La Lega determina il calendario e lo gestisce. Per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono molte pressioni ma non cambia niente, andiamo avanti”.

Sulla Var Room: “È una visione di lungo periodo che ci mette davanti alle altre leghe in Europa, nessuno ha una Var Room come la nostra così come un centro di produzione integrato come questo. È un primo tassello che spero si trasformi in qualcosa di operativo per le nostre squadre che hanno bisogno di una visione strategica forte”.

