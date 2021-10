Lazio, Maurizio Sarri dichiara guerra alla Lega

Dopo la brutta sconfitta della Lazio contro il Bologna per 3-0, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Siamo arrivati scarichi sotto ogni punto di vista – ha detto il tecnico dopo il ko del Dall’Ara -. Abbiamo trovato una squadra viva e reattiva, noi eravamo scarichi sotto il profilo sia fisico sia mentale, tutte le seconde palle erano loro. Dobbiamo capire perché questa partita è andata così, ma dobbiamo anche dimenticarla velocemente”.

Sarri è tornato alla carica contro la Lega: “Siamo l’unica squadra in Europa che ha giocato 61 ore dopo la partita di Europa League, dobbiamo fare una guerra in Lega perché non succeda più. Questo comunque non è un alibi, purtroppo bisogna essere pronti, invece non lo siamo stati”.

OMNISPORT | 03-10-2021 15:33