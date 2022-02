19-02-2022 15:17

Massimo Mauro, a Radio Deejay, ha parlato di Juventus e, in particolare, di Moise Kean, che rischia di diventare un caso: “A Kean andrebbe spiegato che treccine e tatuaggi non servono per giocare a calcio. In questo 4-3-3 purtroppo non vedo ricambi per la Juventus. Allegri però è il migliore di tutti nella gestione, il gruppo lo migliorerà”.

OMNISPORT