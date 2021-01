Max Allegri verso il ritorno in Serie A: firmato un precontratto

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, fermo da oltre un anno e mezzo, è stato accostato alle tante big in crisi, in Italia come in Europa: ma le occasioni per il mister livornese sono sfumate ad una ad una, l’ultima al Chelsea, che ha preferito ingaggiare Thomas Tuchel, fresco d’esonero dal Psg.

Un rumor però resta vivo ed è sempre più concreto: quello di un arrivo a Roma a partire dalla prossima stagione. Secondo le voci riportare da Radio Radio, l’ex tecnico della Juventus avrebbe firmato un precontratto con il club giallorosso, della durata di due o tre anni, e con un ingaggio di 4,5 milioni di euro circa a stagione.

Secondo l’indiscrezione, il preaccordo diventerà valido a condizione che i giallorossi centrino la qualificazione alla prossima Champions League. Non è comunque escluso che Allegri possa subentrare in panchina già nel corso di questo campionato, se la situazione di Paulo Fonseca dovesse precipitare.

La vittoria in extremis contro lo Spezia in campionato ha dato un po’ di respiro all’allenatore portoghese, ma il rapporto con lo spogliatoio sembra compromesso, per non parlare della situazione di Dzeko, separato in casa dopo la lite con il tecnico e in odore di addio. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i giallorossi hanno prima pensato a uno scambio con Mauro Icardi del Psg, poi hanno proposto all’Inter uno scambio di prestiti, che vedrebbe Alexis Sanchez sbarcare a Roma e Dzeko arrivare a Milano.

OMNISPORT | 28-01-2021 18:27