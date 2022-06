Max Biaggi, compleanno speciale: "Una vittoria fantastica"

26-06-2022 18:56

Max Biaggi ha festeggiato il suo 51esimo compleanno con una vittoria di prestigio ad Assen del suo pilota Ayumu Sasaki. Il patron dello Sterilgarda Max Racing Team ha ringraziato il centauro giapponese per il trionfo in Moto3: “E’ stata una giornata incredibile, Ayumu mi ha fatto un regalo di compleanno bellissimo, una gara fantastica. Ha avuto una grande grinta e non ha commesso nessun errore”.

“Le gare di Moto3 sono imprevedibili ma Sasaki, rimanendo nelle posizioni di testa, è riuscito ad evitare problemi – ha evidenziato il pilota romano -. Ci prendiamo quello che avrebbe dovuto essere nostro già da diverso tempo. McPhee? Avrebbe meritato la top 5, sono molto dispiaciuto per lui per la caduta. Ora c’è la pausa, ma siamo già proiettati al 2023”.