Maxim Lopez, futuro al Sassuolo: "Rimarrò per altri quattro anni"

Maxime Lopez si legherà al Sassuolo a titolo definitivo. Il centrocampista francese ha confermato di aver già definito il proprio futuro, che sarà ancora in neroverde.

Il classe 1997 era arrivato in Serie A dal Marsiglia nell’ultimo giorno di mercato, ma ci ha messo poco a convincere tutti: il suo talento e la sua tecnica lo hanno reso un vero jolly per Roberto De Zerbi tra centrocampo e trequarti.

Intervistato da ‘L’Équipe’, l’ex OM, dove è nato e cresciuto e dove ha mosso i primi passi tra i professionisti, ha confermato di aver concluso il suo tempo in Ligue 1 con la squadra della Costa Azzurra.

“Ho voltato pagina, posso dire che rimarrò al Sassuolo per le prossime quattro stagioni”.

Quadriennale in vista dunque per Lopez, che era arrivato al Mapei Stadium con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto. De Zerbi potrà contare sul fantasista francese anche per il futuro.

OMNISPORT | 09-04-2021 13:58