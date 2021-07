Mazepin scatenato: "F1 mondo di ipocriti"

Nikita Mazepin non ci sta e alza la voce. Il pilota russo della Haas ha fatto nuovamente parlare di sé durante le qulifiche del GP d’Austria, non avendo rispettato il tacito accordo con i colleghi di non infastidirsi nei giri lanciati.

Secondo Mazepin però, in Formula uno c’è poca coerenza: “Tutti hanno creato un grosso problema in un momento in cui non sapevo molto sulle qualifiche. È stata la prima volta che scendevo in pista con questo accordo. Nessuno ne aveva parlato con me in un briefing, dato che sono un debuttante, né penso che se ne discuterà in un incontro”.

Il russo, come sempre, non ha usato giri di parole: “Penso che la Formula 1 sia un mondo molto ipocrita, perché se hai un grande nome con molti titoli, le azioni sono meno criticate rispetto a chi non ha un simile palmares”.

Sebastian Vettel ha ostacolato vistosamente Fernando Alonso durante le qualifiche, venendo penalizzato. Mazepin ha preso spunto da questo episodio: “Nel briefing con i piloti il direttore di gara aveva stabilito nuove regole, dicendo che si poteva prendere la posizione in pista alla curva 8 e non era permesso rallentare alle curve 9 e 10. Il contrario di ciò che è accaduto tra Alonso e Vettel… Ogni pilota è umano, tutti possono essere sorpresi da un episodio”.

