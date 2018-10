Mazzarri esplode: "Pioli ha fatto di tutto"

Se la classifica del Torino non decolla, a infiammarsi è il rapporto tra Walter Mazzarri e la classe arbitrale. Dopo le tante proteste del tecnico e della società nel primo scorcio di stagione, per il tecnico toscano è arrivato anche il primo allontanamento dal campo, nella partita contro la Fiorentina.

Intervistato da 'Dazn', al termine della gara Mazzarri ha duramente attaccato l’arbitraggio di Fabbri: "Pioli ha fatto di tutto, mentre io sono stato buttato fuori subito. Ho provato a parlare col quarto uomo, ma niente. Ora sono stanco, l'arroganza del potere non mi va bene perché. Siccome meritavamo di vincere, mi sarebbe piaciuto che in episodi a nostro favore non fossimo stati svantaggiati. Voglio vedere comportamenti uguali con allenatori e calciatori, i falli da giallo devono essere valutati allo stesso modo. Io sbaglio, anche gli arbitri sbagliano".

Il riferimento è a un rigore non concesso: “C’era fallo di Biraghi su Belotti: Andrea è stato buttato giù. È inutile prendere la tecnologia e poi usarla come ci pare a noi. Perché noi protestiamo e non si va mai a vedere il Var?”.

Poi, sulla partita: "Ogni volta che facciamo un mezzo errore paghiamo, così tutto è andato in salita. Poi la mia squadra ha cominciato a giocare come voglio io. Abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere contro una squadra forte".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 23:05