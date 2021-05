Mbappé salta il City? Pochettino: "Sono preoccupato per lui"

Sei giorni dopo, domani sera sarà ancora PSG contro Manchester City. Stavolta a campi invertiti: si gioca in Inghilterra e si parte dal 2-1 ottenuto in trasferta dalla squadra di Guardiola.

In palio c’è una finale di Champions League e i francesi sono chiamati all’impresa. Da compiere, forse, senza Kylian Mbappé.

La star dei parigini potrebbe essere costretta al forfait a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. A ‘RMC Sport’ Mauricio Pochettino, tecnico del club finalista lo scorso anno, non ha nascosto la sua preoccupazione. “Mbappé stasera si allenerà da solo. Vedremo se sarà disponibile per domani. Sì, sono preoccupato per lui. Vedremo nelle prossime ore se sarà disponibile”.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se il classe 1998 sarà in campo o meno. Il tecnico argentino spera nel recupero lampo. Mbappé ha saltato anche la gara di sabato contro il Lens.

OMNISPORT | 03-05-2021 19:12