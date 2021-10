McKennie si ferma: affaticamento muscolare, è a rischio per Juve-Roma

Continuano i problemi a centrocampo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dal ritiro degli Stati Uniti arriva la notizia di un affaticamento al quadricipite della coscia destra per Weston McKennie . Il centrocampista bianconero ha saltato la gara persa dagli USA contro Panama disputata la notte scorsa.

McKennie rientrerà alla Continassa nella giornata di venerdì e le sue condizioni verranno valutate in vista della sfida di domenica all’Allianz Stadium contro la Roma . In mezzo al campo i bianconeri hanno già perso Adrien Rabiot , che è risultato positivo al Coronavius nel ritiro della Francia fresca vincitrice della Nations League.

Per la partita contro i giallorossi di José Mourinho, Allegri punta sul recupero di Paulo Dybala . L’attaccante argentino si era fermato nei minuti iniziali della partita con la Sampdoria dopo aver segnato la rete dell’1-0 ma dovrebbe farcela per il posticipo di domenica. Ancora out invece Alvaro Morata , anche lui uscito malconcio dal match contro i blucerchiati.

