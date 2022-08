McLaren: ecco a quanto ammonta la richiesta di Ricciardo come buonuscita

10-08-2022 12:43

Non è un momento particolarmente esaltante quello che sta vivendo Daniel Ricciardo.

L’alfiere della McLaren infatti si sente profondamente sfiduciato dalla dirigenza della sua scuderia che ha in mente di sostituirlo già a partire dalla prossima stagione con Oscar Piastri. Il pilota australiano ferito nell’orgoglio (e nel portafoglio) avrebbe allora deciso di rendere la vita piuttosto difficile alla McLaren. Come? Ricciardo, forte di un contratto con scadenza nel 2023, non vuole rinunciare al suo compenso, e per la risoluzione anticipata del suo contratto con Woking, avrebbe chiesto una “buonuscita” di 21 milioni di dollari, pari quindi all’anno di stipendio che gli spetta.

Il pilota della McLaren avrebbe il coltello dalla parte del manico perché nel contratto di Ricciardo non esisterebbe alcun diritto di recesso a favore della scuderia, e quindi Zak Brown non potrebbe scogliere il vincolo contrattuale con Ricciardo pagando solo la classica “penale”.

Alternative? Per una uscita indolore di Ricciardo bisognerebbe che avvenisse l’ingaggio dell’australiano da parte di un’altra scuderia. Alpine? Chissà che le due scuderie non decidano di trovare una soluzione ai loro problemi.