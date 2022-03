McLaren, Norris: "Test difficili, ma abbiamo lavorato sodo"

17-03-2022 15:33

Non sono stati giorni semplicissimi per Lando Norris in Bahrain. Nella seconda tranche delle prove pre stagionali infatti, la sua McLaren ha evidenziato qualche problema di troppo.

Oltre a trovare il giusto feeling con la nuova MCL36 ed analizzarne le difficoltà, il talentino inglese ha praticamente dovuto fare gli straordinari, visto l’impossibilità del suo compagno di squadra di scendere in pista. Con RIcciardo positivo al covid infatti, è toccato a Norris sobbarcarsi la grande mole di lavoro a Sakhir.

Nonostante qualche piccolo incoveniente, il britannico della scuderia di Woking, ha voluto sottolineare le sue impressioni in vista dell’inizio del suo quarto mondiale.

“Sono impaziente di sedermi al volante della mia nuova MCL36. Non sono stati facili i test che abbiamo condotto in Bahrain, ma sono ottimista in vista della prossima stagione. Ho visto che tutto il team ha lavorato sodo per risolvere i problemi dell’ultima settimana e avere la possibilità di scendere in pista questo weekend. Ho davvero voglia di gareggiare e di avere belle battaglie, portate da questi nuovi regolamenti. Per adesso è impossibile sapere con precisione a che punto siamo: i test dicono tante cose, ma non tutto, visto che ci sono da capire ancora tante cose sulla vettura. Sono contento di iniziare la mia quarta stagione in Formula 1 e per questo ci tengo anche a ringraziare ogni singolo membro del team che mi ha permesso di essere in pista e di iniziare una nuova avventura con la MCL36”.

OMNISPORT