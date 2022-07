McLaren, Ricciardo: “Lavoriamo per migliorare nella seconda parte di stagione”

06-07-2022 12:53

Non è andata come sperava Daniel Ricciardo, la gara di Silverstone.

L’alfiere della Mc Laren ancora una volta, non è riuscito a conquistare punti e adesso guarda con decisione al prossimo Gp in Austria. Il tracciato del Red Bull Ring però, potrebbe riservare alla MCL36 qualche opportunità in più, considerando anche che sabato, c’è da correre la Sprint Race, la seconda di questa stagione dopo quella corsa a Imola.

“Mi piace particolarmente correre in Austria – ammette Ricciardo. Il circuito è bellissimo, si vedono sempre gare emozionanti. Le ultime Sprint Race hanno dimostrato che tutto è possibile, quindi voglio cogliere ogni opportunità, oltre a doverne creare io personalmente. Purtroppo a Silverstone le cose non sono andate molto bene. Dobbiamo lavorare prima del weekend austriaco. Stiamo impegnandoci tutti delle ore per capire perché ci mancasse ritmo, stiamo facendo il possibile perché vogliamo migliorare nella seconda metà della stagione”.