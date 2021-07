Medagliere: l'Italia scende, il Kosovo la supera con solo 2 medaglie

L’Italia ha conquistato tre medaglie d’argento(Diana Bacosi nello skeet, categoria del tiro al volo; Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, nel nuoto – staffetta 4×100 stile libero -; Daniele Garozzo nel fioretto) e un bronzo(Nicolò Martinenghi nel nuoto, 100 rana) nel terzo giorno alle Olimpiadi di Tokyo.

Sfugge anche oggi l’oro, l’unico ad averlo vinto per ora è stato Vito Dell’Aquila nel taekwondo. L’Italia resta così nella top 10 del medagliere, ma dal sesto scende al nono posto complessivo. Sorprende il Kosovo, che con solo 2 medaglie(entrambe d’oro) scavalca gli azzurri in classifica. In testa al momento i padroni di casa del Giappone, inseguiti dagli Usa e dalla Cina.

# Paese O A B T.

1 Giappone 8 2 3 13

2 USA 7 3 4 14

3 Cina 6 5 7 18

4 ROC 4 5 3 12

5 Gran Bretagna 3 3 1 7

6 Corea del Sud 3 0 4 7

7 Australia 2 1 3 6

8 Kosovo 2 0 0 2

9 Italia 1 4 4 9

10 Francia 1 2 2 5

OMNISPORT | 26-07-2021 16:59