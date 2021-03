Medvedev: "Ognuno fa le sue scelte: ho capito il motivo dei tanti assenti a Miami"

Domani Medvedev scenderà in campo per il suo primo match a Miami : incontrerà il vincente tra lo statunitense Sam Querrey e il taiwanese Yen-Hsun Lu .

A causa dell’assenza dei Big Three e del tennista austriaco Dominic Thiem , la testa di serie numero 1 del Masters in Florida, è proprio il russo Daniil Medvedev , che diventa chiaramente il principale favorito per la vittoria del torneo.

Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Per quel che riguarda i tanti assenti credo che ognuno ha i propri motivi e probabilmente tanti di loro volevano preparare la stagione sulla terra. Senza Indian Wells questo viaggio negli USA comportava la disputa di un solo torneo e non è facile. Il cemento è la mia superficie preferita e non ho mai avuto dubbi sul venire qui. Il montepremi? È una questione del consiglio dei tennisti ed è difficile dire la propria, non ho molte informazioni. Certo, per un tennista più soldi arrivano in premi e meglio è.”

OMNISPORT | 24-03-2021 16:28