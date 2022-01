Ménez, l'agente fa chiarezza: "Non si muove da Reggio"

27-01-2022 21:47

La carriera italiana di Jérémy Ménez non è finita. L’attaccante francese ex Roma e Milan, in forza alla Reggina dall’estate 2020, resterà sullo Stretto almeno fino alla fine della stagione, nonostante l’annata travagliata degli amaranto, freschi del secondo cambio in panchina con Roberto Stellone chiamato al posto di Domenico Toscano, che aveva a propria volta sostituito Alfredo Aglietti.

Ad anticiparlo è l’agente del giocatore, Fabio Ferrari che tuttavia, intervistato da ‘Reggina Tv’, non ha negato i contatti con il club maltese degli Hamrun Spartans: “L’opportunità per andare a Malta, e non solo, c’è stata, ci sono state richieste e sondaggi. La Reggina si trovava in una situazione particolare tra l’avvicendamento degli allenatore ed il calciatore veniva da un periodo lungo in cui non veniva nemmeno convocato, ed è chiaro che sono state vagliate tutte le opportunità. Alla fine, però, un’analisi più attenta della situazione, così come la voglia del calciatore di non lasciare Reggio Calabria così, ci hanno portato alla decisione di restare.

“Ménez si trova molto bene a Reggio, quando ha scelto di venire cercava l’ambiente tipico del sud Italia ed è molto contento. L’unico peccato è stato non giocare coi tifosi presenti, questo ha inciso all’inizio perché aveva scelto Reggio per la passione delle città. Jeremy sta bene e si sta allenando regolarmente. Vuole dimostrare le proprie qualità e penso che con il nuovo allenatore sentirà più fiducia e avrà nuovi stimoli” ha aggiunto Ferrari.

