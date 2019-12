Mercato, asta internazionale per un fuoriclasse: c'è anche la Juve

Ad alcuni potrà apparire come una suggestione remota, ma la Juventus ha abituato tutti, negli ultimi anni, a colpi di mercato di grande spessore: il prossimo nome sulla lista della dirigenza bianconera, secondo quanto riportato dalla testata spagnola 'El Desmarque', è quello di Virgil Van Dijk, difensore centrale del Liverpool e della Nazionale dei Paesi Bassi, che potrebbe lasciare i Reds in caso di mancato adeguamento del contratto, in scadenza nel 2023.

Secondo i giornalisti spagnoli, il nodo finora non ancora sciolto è quello dell'ingaggio: lo staff di Van Dijk vorrebbe già da ora un adeguamento dello stipendio visti i successi di squadra e individuali (Van Dijk è tra i finalisti favoriti per il Pallone d'Oro, nonostante le indiscrezioni lo diano secondo alle spalle di Leo Messi), ma la dirigenza del Liverpool preferirebbe aspettare prima di prendere una decisione definitiva.

Se il difensore olandese dovesse lasciare gli attuali campioni d'Europa, si scatenerebbe un'asta internazionale tra i club con maggiore possibilità economica, dal Real Madrid al Paris Saint Germain passando appunto per la Juventus, che metterebbe sul piatto la possibilità, da non sottovalutare, di formare in difesa, assieme a Matthijs De Ligt, la stessa coppia di centrali della nazionale Oranje.

Nessun commento è trapelato da Torino, al momento, ma è chiaro che le amnesie difensive che ogni tanto colpiscono il reparto arretrato, come dimostrato anche dalla difficile partita giocata contro il Sassuolo, rappresentino un campanello d'allarme per la società bianconera, e Fabio Paratici potrebbe prendere, assieme ad Andrea Agnelli, importanti decisioni a riguardo.

In questo senso, l'ingaggio di un talento come Van Dijk porterebbe rinnovata fiducia allo stesso De Ligt, protagonista di qualche svarione di troppo, come visto proprio nel match contro gli emiliani di domenica.

Si profilerebbe comunque, in caso di trasferimento, un nuovo record per Van Dijk: il suo valore di mercato, al momento, si aggira attorno ai 100 milioni di euro, una cifra record per un difensore di ruolo.

Un record, tra l'altro, che lo aveva riguardato molto da vicino nel gennaio 2018, quando il difensore olandese passò dal Southampton al Liverpool per 85 milioni, cifra superata di "poco" (circa due milioni di euro) dal Manchester United per l'acquisto di Harry Maguire dal Leicester City.

