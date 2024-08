Mercato: Atalanta-Bellanova trattativa lampo, il Torino si consola con Pedersen. Inter vicina a Palacios

L'Atalanta chiude una trattativa lampo per Bellanova, con il Torino che lo sostituirà con Pedersen. Intanto Inzaghi sta per essere accontentato dall'Inter, che è molto vicina a Palacios

Trattativa lampo tra Atalanta e Torino per il passaggio in nerazzurro di Raoul Bellanova per circa 20 milioni di euro. Intanto i granata hanno già in pugno Marcus Pedersen del Feyenoord come sostituto, mentre l’Inter è pronta ad accontentare le richieste di Simone Inzaghi con l’arrivo di Tomas Palacios.

Atalanta-Bellanova, affare lampo

Dopo l’irritazione per il mancato arrivo di Wesley, dovuto al cambiamento di alcune clausole da parte del Flamengo, l’Atalanta ha chiuso per l’arrivo di Raoul Bellanova dal Torino. Una trattativa lampo quella tra la Dea e i granata, che prevede il passaggio in nerazzurro del classe 2000 per circa 20 milioni di euro più bonus. Per il laterale destro si tratta di un ritorno a Bergamo, dove aveva già giocato tra gennaio e agosto 2020, collezionando in in quell’occasione però una sola presenza.

Pedersen il sostituto per il Torino

Perso Bellanova il Torino non ha però intenzione di starsene lì a guardare. Il club granata sarebbe già vicino infatti al sostituto, ovvero Marcus Pedersen, norvegese di proprietà del Feyenoord che già l’anno scorso aveva giocato in Serie A con la maglia Sassuolo. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito oneroso per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a tre e mezzo e firmare un contratto fino al 2027.

Inter, Inzaghi avrà il suo difensore: Palacios molto vicino

L’Inter è pronta ad accontentare Simone Inzaghi, che aveva espresso nei giorni scorsi la necessità di intervenire sul mercato per prendere un difensore. I nerazzurri infatti sono a un passo dal chiudere per l’arrivo di Tomas Palacios, con i dirigenti dell’Independiente Rivadiva e Tallares (la proprietà del giocatore è equamente divisa tra i due club) che domani saranno a Milano per provare a limare gli ultimi dettagli. Il difensore classe 2003, cercato anche in Germania e in Arabia Saudita, dovrebbe arrivare per circa 6/7 milioni di euro e ricoprirebbe il ruolo di vice Bastoni.