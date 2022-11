Mercato Atletico Madrid, si guarda in casa Barcellona

23-11-2022 20:56

Il Mondiale in corso di svolgimento in Qatar ha bloccato tutti i campionati con le squadre che stanno approfittando di qualche giorno di relax prima di rimettersi in moto, in vista della ripresa, con i giocatori non partecipanti alla kermesse.

Chi invece non si ferma mai sono i dirigenti, che soprattutto in questo periodo dell’anno lavorano sodo per operare al meglio nella sessione di mercato invernale.

Ne sa qualcosa l’Atletico Madrid pronto a rimpiazzare Renan Lodi, giocatore che la scorsa estate è passato al Nottingham Forrest. Gli occhi sono puntati in casa Barcellona esattamente su Jordi Alba, terzino sinistro molto gradito che però sembrerebbe voler onorare il suo contratto fino alla fine.

A riportare la notizia dell’interessamento è stato El Nacional.