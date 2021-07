Al momento, la trattativa per l’acquisto di Arnautovic, protagonista ad Euro 2020 con l’Austria, è in stand-by. Le condizioni iniziali sarebbero cambiate e il Bologna avrebbe preso del tempo per decidere come muoversi.

L’attaccante classe 1989 resta la prima opzione per il club felsineo che, tuttavia, non avrebbe intenzione di svenarsi per arrivare alla classica fumata bianca. Già individuate delle alternative.

OMNISPORT | 20-07-2021 07:29