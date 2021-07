Mercato, due club stranieri possono anticipare la Juve

Al centro della campagna acquisti della Juventus c’è la necessità di trovare un centrocampista di qualità, in grado di dettare i tempi alla squadra. Manuel Locatelli è il sogno dei bianconeri, il dialogo con il Sassuolo va avanti da tempo, ma una brutta notizia è arrivata oggi dall’estero: due importanti club stranieri non solo avrebbero infatti posato gli occhi sul regista, ma avrebbero anche già presentato le loro offerte formali al Sassuolo.

Offerte di due squadre europee per Locatelli

A riferirlo è Nicolò Schira, che parla anche della cifra messa sul piatto. “Manuel Locatelli vorrebbe andare alla Juventus – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – il club ha già raggiunto un accordo con il centrocampista per un contratto fino al 2026 a 3 milioni di euro l’anno. L’Arsenal (con l’intermediario Kia Joorabchian) e il Borussia Dortmund sono però in corsa e hanno offerto 35 milioni di euro al Sassuolo, ma la Juve è ancora in pole”.

Al momento, dunque, la Juventus resta in vantaggio grazie all’accordo con il calciatore, ma le offerte avanzate da Arsenal e Borussia sono molto vicine ai 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo. Il pericolo che Locatelli possa sfuggire ai bianconeri, dunque, esiste.

Le reazioni dei tifosi della Juve

“Se la Juve si fa fregare Locatelli dall’Arsenal mi uccido”, il commento di Matt. Orfeo, invece, non vuole che la Juve sia coinvolta in un’asta: “Se al Sassuolo fanno i preziosi per i soldi senza considerare cos’è la Juventus, allora che Locatelli vada pure all’Arsenal”.

Tirzan è invece ottimista: ”In questa come in altre precedenti trattative prevarrà la volontà del giocatore di rimanere in Italia ma soprattutto di andare alla Juventus”. Massimiliano, invece, non crede alle cifre di cui parla Schira: “L’Arsenal, per un giocatore italiano, avrà proposto al massimo 25 milioni”.

SPORTEVAI | 01-07-2021 10:56