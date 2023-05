Mercato, il Chelsea vuole Onana

Secondo SportMediaset si sarebbe già tenuto l’incontro tra Chelsea ed Inter per Onana: i nerazzurri non vogliono Kepa, Vicario resta la prima scelta

01-05-2023 10:51

Secondo quanto riportato e raccolto da SporMediaset l’incontro tra l’Inter ed il Chelsea – con oggetto principale il futuro di Onana – si sarebbe già tenuto.

Il club di Premier League vorrebbe portare a Londra l’estremo difensore camerunese dei nerazzurri, arrivato a parametro zero dall’Ajax. “il primo colloquio tra le parti è servito per fissare i paletti di una trattativa che inizierà nelle prossime settimane” riporta SportMediaset. I nerazzurri valutano André Onana 40 milioni, e per quella cifra sarebbero pronti a salutare l’estremo difensore. Il Chelsea, dalla sua, vorrebbe inserire – all’interno della trattativa – il cartellino del portiere spagnolo Kepa: l’opzione non sarebbe gradita dai dirigenti nerazzurri. L’inter però non avrebbe chiuso la porta per un’eventuale contropartita tecnica.

I dirigenti del club di Milano, come post Onana, avrebbero scelto – come prima opzione – il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario.